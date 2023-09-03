Садчикова Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Екатерина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1852

Сын: Садчиков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1854

Сын: Садчиков Яков Степанович

Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1856

Дочь: Садчикова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1859

Сын: Садчиков Василий Степанович

Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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