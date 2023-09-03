Садчикова Екатерина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1852
Сын: Садчиков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович
Рождение ребёнка
09.10.1854
Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1856
Дочь: Садчикова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1859
Сын: Садчиков Василий Степанович
Отец ребёнка: Садчиков Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно