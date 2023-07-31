Корчагина (Корчагина) Шура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Корчагин Филипп Федорович
Отец ребёнка: Корчагин Фёдор
Воронежская обл., Петропавловский р-н, с. Ст. Меловая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Корчагин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Анна (Галина) Фёдоровна
Отец ребёнка: Корчагин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Корчагин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корчагин Фёдор
Смерть
Неизвестно