Корчагина (Корчагина) Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина (Корчагина) Шура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Корчагин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Корчагин Фёдор

Воронежская обл., Петропавловский р-н, с. Ст. Меловая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Корчагин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Анна (Галина) Фёдоровна

Отец ребёнка: Корчагин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Корчагин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Фёдор

Смерть
Неизвестно