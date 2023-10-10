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Тоногин Влас Федорович

Место рождения

Микляево

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Тоногин Федор Федорович

Мать: Тоногина Мария

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Чекулаева Евпраксия Власова

Мать ребёнка: Тоногина Федосья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Тоногин Петр Власов

Мать ребёнка: Тоногина Федосья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Тоногин Николай Власов

Мать ребёнка: Тоногина Федосья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоногина Федосья Ивановна

Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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