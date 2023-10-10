Тоногин Влас Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Тоногин Федор Федорович
Мать: Тоногина Мария
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Чекулаева Евпраксия Власова
Мать ребёнка: Тоногина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Тоногин Петр Власов
Мать ребёнка: Тоногина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Тоногина Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858