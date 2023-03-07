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Щербина Игнатий Феликсович

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Место рождения

Заславль, Минский район, Минская область

Дата рождения

03.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1849

Отец: Щербина Феликс Иванович

Мать: не указана

Заславль, Минский район, Минская область
Сведения о рождении из фотокопий МК Заславской православной церкви 1849 года стр 844 Belarus, Minsk Church Books, 1700-1965; https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-W9JT-N?cc=4158550
Смерть
Неизвестно
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