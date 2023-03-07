Щербина Игнатий Феликсович
Место рождения
Дата рождения03.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1849
Отец: Щербина Феликс Иванович
Мать: не указана
Сведения о рождении из фотокопий МК Заславской православной церкви 1849 года стр 844 Belarus, Minsk Church Books, 1700-1965; https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-W9JT-N?cc=4158550
Смерть
Неизвестно