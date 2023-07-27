Третьякова (Никова) Мария Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Никова) Мария Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977

Отец: Ников Геннадий Павлович

Мать: Никова (икрина) Наталья Александровна

Бракосочетание
14.08.1998

Муж: Третьяков Андрей Юрьевич

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1999

Сын: Третьяков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Юрьевич

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Юрьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область