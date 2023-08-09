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Третьяков Андрей Юрьевич

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Место рождения

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область

Дата рождения

28.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1975

Отец: Третьяков Юрий Иванович

Мать: Третьякова Светлана Ивановна

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Бракосочетание
14.08.1998

Жена: Третьякова Мария Геннадьевна

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1999

Сын: Третьяков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Третьякова Мария Геннадьевна

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Мария Геннадьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область