(Spiess) Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Spiess) Barbara

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1972

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972

Отец: Spiess Adolf

Мать: Spiess Lilli

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