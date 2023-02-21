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(Spiess) Barbara
(Spiess) Barbara
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1972
Пол
Женский
Отец
Spiess Adolf
1939 г.р.
Мать
Spiess (Steberl) Lilli
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972
Отец:
Spiess Adolf
Мать:
Spiess Lilli
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