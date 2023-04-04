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Анучина (Падалко) Валентина Сергеевна
Анучина (Падалко) Валентина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Падалко Сергей Митрофанович
1913 г.р.
Мать
Падалко (Авдеева) Мария Тихоновна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Падалко Сергей Митрофанович
Мать:
Падалко Мария Тихоновна
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