Анучина (Падалко) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анучина (Падалко) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Падалко Сергей Митрофанович

Мать: Падалко Мария Тихоновна

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