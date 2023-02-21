Львин (Гальперина) Рива Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти29.01.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гальперин Лейб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1918
Отец ребёнка: Львин Файвиш Менделевич
Смоленская обл., Велижский р-н, г. Велиж
Рождение ребёнка
26.04.1920
Дочь: Фомин Рахиль-Лея Файвишна
Отец ребёнка: Львин Файвиш Менделевич
Рождение ребёнка
09.05.1932
Отец ребёнка: Львин Файвиш Менделевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1942
Велиж, Витебская обл, БССР
ЛЬВИН Рива Львовна. Родилась: 1899 г., г. Велиж, род занятий неизвестен. Сожжена в гетто 28-29 января 1942 г., ул. Жгутовская, г. Велиж (ныне ул. Курасова).