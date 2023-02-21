Львин (Гальперина) Рива Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львин (Гальперина) Рива Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гальперин Лейб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1918

Сын: Львин Моисей Файвишевич

Отец ребёнка: Львин Файвиш Менделевич

Смоленская обл., Велижский р-н, г. Велиж
Рождение ребёнка
26.04.1920

Дочь: Фомин Рахиль-Лея Файвишна

Отец ребёнка: Львин Файвиш Менделевич

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1932

Сын: Львин Мендель Файвишевич

Отец ребёнка: Львин Файвиш Менделевич

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львин Файвиш Менделевич

Смерть
29.01.1942
Велиж, Витебская обл, БССР
ЛЬВИН Рива Львовна. Родилась: 1899 г., г. Велиж, род занятий неизвестен. Сожжена в гетто 28-29 января 1942 г., ул. Жгутовская, г. Велиж (ныне ул. Курасова).
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