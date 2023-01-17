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Львин Мендель Файвишевич

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Место рождения

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.05.1932

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: Львин Файвиш Менделевич

Мать: Львин Рива Львовна

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.01.1942
ЛЬВИН Мендель Файвишевич. Родился: 1933 г., г. Велиж, учащий- ся. Сожжен в гетто 28-29 января 1942 г., ул. Жгутовская‚ г. Велиж (ныне ул. Курасова). http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=279&t=5751&st... Показать все
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