Львин Мендель Файвишевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1932
Дата смерти29.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932
Отец: Львин Файвиш Менделевич
Мать: Львин Рива Львовна
Смерть
29.01.1942
ЛЬВИН Мендель Файвишевич. Родился: 1933 г., г. Велиж, учащий- ся. Сожжен в гетто 28-29 января 1942 г., ул. Жгутовская‚ г. Велиж (ныне ул. Курасова). http://poisksvoih.ru/viewtopic.php?f=279&t=5751&st... Показать все