Нарышкина (Мещерская) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1790
Дата смерти19.06.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Опперман Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Нарышкин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1819
Дочь: Де Валуа-Сен-Реми Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Нарышкина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фон Петц Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович
Смерть
19.06.1844