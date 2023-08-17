Нарышкина (Мещерская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Мещерская) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1790

Дата смерти

19.06.1844

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1816

Муж: Нарышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Опперман Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Нарышкин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1819

Дочь: Де Валуа-Сен-Реми Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Нарышкина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фон Петц Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Нарышкин Григорий Иванович

Смерть
19.06.1844
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