Одарченко (Яшны) Ия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2006
Дочь: Одарченко Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Одарченко Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
24.09.2006
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.07.2014
Дочь: Одарченко София Дмитриевна
Отец ребёнка: Одарченко Дмитрий Владимирович