Одарченко (Яшны) Ия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одарченко (Яшны) Ия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2006

Дочь: Одарченко Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Одарченко Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
24.09.2006

Муж: Одарченко Дмитрий Владимирович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.07.2014

Дочь: Одарченко София Дмитриевна

Отец ребёнка: Одарченко Дмитрий Владимирович

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