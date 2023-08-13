Попович (Момот) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Момот) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1950

Отец: Момот Иван Никитович

Мать: Момот Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
29.09.1972

Дочь: Попович Анжелика Геннадиевна

Отец ребёнка: Попович Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Геннадий Иванович