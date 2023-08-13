Попович (Момот) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1950
Отец: Момот Иван Никитович
Мать: Момот Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
29.09.1972
Дочь: Попович Анжелика Геннадиевна
Отец ребёнка: Попович Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попович Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно