Ушмаева (Олюсова) Матрена Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Симеон Иванов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев
Рождение ребёнка
Около 01.11.1914 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Георгий Иванов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1914