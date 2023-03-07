Ушмаева (Олюсова) Матрена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева (Олюсова) Матрена Дмитриева

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1907 ст.

Муж: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Симеон Иванов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 01.11.1914 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Георгий Иванов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Иван Евсеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1914
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