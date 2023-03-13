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Моховъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Моховъ Анисимъ

Мать: Мохова Ненила Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Долинина Домна

Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Моховъ Егоръ

Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова Прасковья Маркелова

Смерть
1791
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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