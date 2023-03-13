Моховъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Моховъ Анисимъ
Мать: Мохова Ненила Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Долинина Домна
Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Моховъ Егоръ
Мать ребёнка: Мохова Прасковья Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791