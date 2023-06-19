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Моховъ Егоръ
Моховъ Егоръ
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Место рождения
Юрюзань
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1790
Пол
Мужской
Отец
Моховъ Иванъ
1768 г.р.
Мать
Мохова Прасковья Маркелова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Моховъ Иванъ
Мать:
Мохова Прасковья Маркелова
Юрюзань
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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