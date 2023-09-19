Жумабаева (Крекер) Адина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖумабаева (Крекер) Адина

Жумабаева (Крекер) Адина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Крекер Иван Францевич

Мать: ?

Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close