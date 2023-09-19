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Жумабаева (Крекер) Адина
Жумабаева (Крекер) Адина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Крекер Иван Францевич
1915 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Крекер Иван Францевич
Мать:
?
Смерть
1984
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