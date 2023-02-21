Соколов (Саввина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Соколов Феодора Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич
Рождение ребёнка
11.01.1872
Сын: Соколов Анисифор Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соколов Тарасий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич
Рождение ребёнка
21.06.1879
Сын: Соколов Петр Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно