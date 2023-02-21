Соколов (Саввина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Саввина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Соколов Феодора Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1872

Сын: Соколов Анисифор Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Соколов Тарасий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич

Рождение ребёнка
21.06.1879

Сын: Соколов Петр Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Дионисьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Дионисьевич

Смерть
Неизвестно
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