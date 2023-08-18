Лапаева (Казачкова) Марфа Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева (Казачкова) Марфа Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1890 ст.

Сын: Лапаев (лапав) Сергей Николаев

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Николай Филиппов

Рождение ребёнка
10.09.1890 ст.

Сын: Лапаев (лапав) Иван Николаев

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Николай Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Николай Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1890
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