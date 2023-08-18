Лапаева (Казачкова) Марфа Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1890 ст.
Сын: Лапаев (лапав) Сергей Николаев
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Николай Филиппов
Рождение ребёнка
10.09.1890 ст.
Сын: Лапаев (лапав) Иван Николаев
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Николай Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1890