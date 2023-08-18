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Скрябина Ненила Петрова

Место рождения

дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Высоковская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Скрябин Максим Алексеев

Отец ребёнка: Скрябин Алексей Иванов

дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Гырдымовская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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