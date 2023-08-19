Полетаева Матрона Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1853
Сын: Полетаев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Полетаев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1861
Дочь: Полетаева Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно