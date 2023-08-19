Полетаева Матрона Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева Матрона Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1853

Сын: Полетаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Полетаев Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
04.08.1861

Дочь: Полетаева Мария

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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