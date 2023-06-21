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Шаяхметов Марат Марсович
Шаяхметов Марат Марсович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шаяхметов Марс Ахатович
1965 г.р.
Мать
(Шаяхметова) Наталья
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шаяхметов Марс Ахатович
Мать:
Наталья
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