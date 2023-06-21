Шаяхметов Марат Марсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметов Марат Марсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаяхметов Марс Ахатович

Мать: Наталья