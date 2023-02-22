Бочкарёва (Егорова) Анфиса Ал.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Геврасьевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Геврасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно