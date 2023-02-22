Бочкарёва (Егорова) Анфиса Ал. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Егорова) Анфиса Ал.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Александр Геврасьевич

Смерть
Неизвестно
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