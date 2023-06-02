Юркова Устиния Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Устиния Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1852

Дочь: Юркова Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Вьюрков Абрам Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1855

Сын: Юрков Георгий Абрамович

Отец ребёнка: Вьюрков Абрам Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1857

Сын: Юрков Николай Абрамович

Отец ребёнка: Вьюрков Абрам Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Абрам Ефимович

Смерть
Неизвестно