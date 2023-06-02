Юркова Устиния Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1852
Дочь: Юркова Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Вьюрков Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
03.04.1855
Отец ребёнка: Вьюрков Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
22.04.1857
Отец ребёнка: Вьюрков Абрам Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно