Ерофеева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ерофеев (однодворец) Гавриил Кузьмич
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ерофеев (однодворец) Герасим Кузьмич
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно