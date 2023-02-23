Ерофеева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ерофеев (однодворец) Гавриил Кузьмич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ерофеев (однодворец) Герасим Кузьмич

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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