Лопатнищенко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатнищенко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1812

Жена: Лопатнищенко (Колесник) Феодосия Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQR-2?i=482&cc=4133834&cat=1017789 Фамилия жениха плохо читается и не знакома мне, так что возможно неправильное прочтение
Смерть
Неизвестно

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