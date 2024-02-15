Лопатнищенко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1812
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SQR-2?i=482&cc=4133834&cat=1017789 Фамилия жениха плохо читается и не знакома мне, так что возможно неправильное прочтение
Смерть
Неизвестно