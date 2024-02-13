Сурминский Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.02.1842 ст.
Дата смерти17.03.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1842 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сергиевская Рахиль Петровна
Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сурминский Стефан Петрович
Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1868 ст.
Сын: Сурминский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сурминский Николай Петрович
Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сурминский Федор Петрович
Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1881 ст.
Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна
Смерть
17.03.1901 ст.
Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область