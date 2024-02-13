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Сурминский Петр Иванович

Место рождения

Пятино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1842 ст.

Дата смерти

17.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1842 ст.

Отец: Сурминский Иван Иванович

Мать: Сурминская Александра Ивановна

Пятино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сергиевская Рахиль Петровна

Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сурминский Стефан Петрович

Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1868 ст.

Сын: Сурминский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сурминский Николай Петрович

Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Лава, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сурминский Федор Петрович

Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Лава, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1881 ст.

Сын: Сурминский Иван Петрович

Мать ребёнка: Сурминская (Топорнина) Юлия Алексеевна

Лава, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.03.1901 ст.
Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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