Птицына (Глинотопова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицына (Глинотопова) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глинотопов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Птицын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

с.Дятьково Брянской губ.
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Птицын Николай

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

с.Сельцо Дятьковского р-она
Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Птицын Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

д.Сельцо Брянской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Птицын Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

с.Дятьково Брянской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Птицын Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

г.Дятьково Брянской обл.
Рождение ребёнка
После 1927

Сын: Птицын Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

д.Сельцо Брянской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Леонид

Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Брянщина
Причина смерти: застреляна полицаем за связь с партизанами
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