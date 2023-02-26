Птицына (Глинотопова) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глинотопов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Птицын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
с.Дятьково Брянской губ.
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Птицын Николай
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
с.Сельцо Дятьковского р-она
Рождение ребёнка
15.07.1915
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
д.Сельцо Брянской обл.
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
с.Дятьково Брянской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Птицын Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
г.Дятьково Брянской обл.
Рождение ребёнка
После 1927
Сын: Птицын Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
д.Сельцо Брянской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птицын Леонид
Отец ребёнка: Птицын Николай Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Брянщина
Причина смерти: застреляна полицаем за связь с партизанами