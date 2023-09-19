Блохин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871
Отец: Блохин Петр Михайлович
Мать: Александра Александровна
Рождение ребёнка
09.12.1910
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Медведева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1912
Сын: Блохин Александр Иванович
Мать ребёнка: Бурцева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурцева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Медведева Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно