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Блохин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871

Отец: Блохин Петр Михайлович

Мать: Александра Александровна

Рождение ребёнка
09.12.1910

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Медведева Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Блохин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бурцева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Павел Иванович

Мать ребёнка: Медведева Параскева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно
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