Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти10.12.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1837
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Матрона Трофимова
д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
10.12.1853
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )