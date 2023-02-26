Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Андреев

Иван Андреев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

10.12.1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1837

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Матрона Трофимова

д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
10.12.1853
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close