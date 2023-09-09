Вербанов Янкель Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербанов Янкель Петр Николаевич

Вербанов Янкель Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926

Отец: Вербанов Ильев Янкель Николай Дмитриевич

Мать: Вербанова Ильева Янкель Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1949

Дочь: Вербанова Курдова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Вербанова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1953

Дочь: Вербанова Иванова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Вербанова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1965

Сын: Вербанов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Вербанова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Екатерина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close