Вербанов Янкель Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926
Рождение ребёнка
22.06.1949
Дочь: Вербанова Курдова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Вербанова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1953
Дочь: Вербанова Иванова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Вербанова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1965
Мать ребёнка: Вербанова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно