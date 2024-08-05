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Стручина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1810

Дата смерти

07.07.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1829

Муж: Стручин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Стручина Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стручин Семен Андреев

Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стручин Яким Андреев

Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Стручина Анна Андреева

Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1858

Дочь: Жихарева (Стручина) Ефросинья Андреева

Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.07.1878 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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