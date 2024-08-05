Стручина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1810
Дата смерти07.07.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Стручина Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Стручин Яким Андреев
Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Стручина Анна Андреева
Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
До 1858
Дочь: Жихарева (Стручина) Ефросинья Андреева
Отец ребёнка: Стручин Андрей Николаев
Смерть
07.07.1878 ст.