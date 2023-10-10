Гуров Ларион Яковлев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гуров Яков Николаевич
Мать: Гурова Екатерина
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гуров Потап Ларионов
Мать ребёнка: Гурова Аксинья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Ларионова
Мать ребёнка: Гурова Аксинья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Ларионова
Мать ребёнка: Гурова Аксинья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гуров Иван Ларионов
Мать ребёнка: Гурова Аксинья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гуров Егор Ларионов
Мать ребёнка: Гурова Аксинья
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Гурова Аксинья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Ларионова
Мать ребёнка: Гурова Елена Федорова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Гурова Елена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Елена Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно