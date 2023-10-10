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Гуров Ларион Яковлев

Место рождения

Солонцовка

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гуров Яков Николаевич

Мать: Гурова Екатерина

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гуров Потап Ларионов

Мать ребёнка: Гурова Аксинья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Ларионова

Мать ребёнка: Гурова Аксинья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Ларионова

Мать ребёнка: Гурова Аксинья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуров Иван Ларионов

Мать ребёнка: Гурова Аксинья

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гуров Егор Ларионов

Мать ребёнка: Гурова Аксинья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гуров Ермолай Ларионов

Мать ребёнка: Гурова Аксинья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Ларионова

Мать ребёнка: Гурова Елена Федорова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гуров Алексей Ларионов

Мать ребёнка: Гурова Елена Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Елена Федорова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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