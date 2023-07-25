Саввова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Саввов Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Саввов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марта Кирилловна

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агрипина Кирилловна

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Белицкая Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Саввов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввов Кирилл Савельевич

Смерть
Неизвестно