Саввова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Саввов Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Саввов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марта Кирилловна
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агрипина Кирилловна
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Белицкая Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Саввов Кирилл Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно