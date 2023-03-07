Пономарёва (Кумылганова) Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва (Кумылганова) Параскева Фёдоровна

Пономарёва (Кумылганова) Параскева Фёдоровна

avatar

Место рождения

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1875

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.03.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
02.11.1908

Муж: скрыто настройками приватности

Нижние Коробки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close