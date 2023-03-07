Пономарёва (Кумылганова) Параскева Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения25.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1875
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
02.11.1908
Муж: скрыто настройками приватности
Нижние Коробки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
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Смерть
Неизвестно