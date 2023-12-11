Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Никитенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Никитенков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитенков Виктор

Отец ребёнка: Никитенков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенков Иван

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