Бурашникова Анна Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Фёдор Поликарпов

Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Бурашникова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Бурашников Фёдор Поликарпов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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