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Шейко Иосиф Терентьев
Шейко Иосиф Терентьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
22.12.1800
Пол
Мужской
Отец
Шейко Терентий Дмитров
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Шейко Терентий Дмитров
Мать: не указана
Смерть
22.12.1800
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