Шейко Иосиф Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Иосиф Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

22.12.1800

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шейко Терентий Дмитров

Мать: не указана

Смерть
22.12.1800
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