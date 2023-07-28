Ударцова (Сопегина) Евфимия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Сопегина) Евфимия Федорова

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.06.1805

Муж: Ударцов Егор Иванов

Рождение ребёнка
04.06.1807

Дочь: Павла Егорова

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1810

Дочь: Калерия Егорова

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Ударцов Михайло Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1811

Сын: Ударцов Корнилий Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1813

Сын: Ударцов Иосиф Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1814

Сын: Ударцов Петр Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1816

Сын: Ударцов Тихон Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1818

Сын: Ударцов Хрисанф Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1819

Дочь: Елена Егорова

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1822

Сын: Ударцов Иеремий Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1823

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агафия Егорова

Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов

Смерть
Неизвестно