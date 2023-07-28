Ударцова (Сопегина) Евфимия Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1805
Муж: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1807
Дочь: Павла Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1810
Дочь: Калерия Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
11.09.1811
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1813
Сын: Ударцов Иосиф Егоров
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
23.11.1814
Сын: Ударцов Петр Егоров
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1816
Сын: Ударцов Тихон Егоров
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1818
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1819
Дочь: Елена Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
30.04.1822
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
16.11.1823
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агафия Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Иванов
Смерть
Неизвестно