Мартемьянова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Мартемьянов Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Мартемьянова) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно