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Мартемьянова Мария Андреевна

Место рождения

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Мартемьянов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Иванович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Мартемьянова) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Иванович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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