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Портянкин Александр Дмитриевич
Портянкин Александр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1993
Пол
Мужской
Отец
Портянкин Дмитрий
1970 г.р.
Мать
Финк Жанна Альбертовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1993
Отец:
Портянкин Дмитрий
Мать:
Финк Жанна Альбертовна
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