Портянкин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портянкин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1993

Отец: Портянкин Дмитрий

Мать: Финк Жанна Альбертовна

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