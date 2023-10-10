Левшова Акулина Платоновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зиновья Стефановна
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Левшов Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.
Дочь: Фёкла Стефановна
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
05.07.1909
Сын: Левшов Прокопий Стефанович
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
17.03.1912 ст.
Сын: Левшов Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.
Дочь: Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
29.04.1916
Дочь: Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Рождение ребёнка
18.10.1918
Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно