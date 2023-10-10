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Левшова Акулина Платоновна

Место рождения

Парули

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зиновья Стефановна

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Левшов Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.

Дочь: Фёкла Стефановна

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
05.07.1909

Сын: Левшов Прокопий Стефанович

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
17.03.1912 ст.

Сын: Левшов Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Дочь: Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Сын: Левшов Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
29.04.1916

Дочь: Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Левшов Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Левшов Стефан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левшов Стефан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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