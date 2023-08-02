Кириленко (Кириленко) Ефросинья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1918
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Кириленко Поликарп Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириленко Поликарп Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно