Еремей Иевлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова