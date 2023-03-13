Еремей Иевлевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей Иевлевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

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