Гавриш Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти14.02.1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Гавриш Иван (Павел) Кириллович
Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Гавриш Екатерина Кирриловна
Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Гавриш Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович
Рождение ребёнка
С 1811 по 1816
Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович
Смерть
14.02.1826 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь