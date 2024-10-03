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Гавриш Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

14.02.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриш Кирилл Демьянович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Гавриш Иван (Павел) Кириллович

Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Гавриш Екатерина Кирриловна

Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Гавриш Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович

Рождение ребёнка
С 1811 по 1816

Сын: Гавриш Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Гавриш Федор Кириллович

Отец ребёнка: Гавриш Кирилл Демьянович

Смерть
14.02.1826 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

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