Дразжина (Плаксина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дразжина (Плаксина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Плаксин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1855

Муж: Дразжин Ермил Пименович

Рождение ребёнка
09.02.1856

Сын: Дразжин Дмитрий Ермилович

Отец ребёнка: Дразжин Ермил Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1857

Дочь: Дразжина Агриппина Ермиловна

Отец ребёнка: Дразжин Ермил Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно