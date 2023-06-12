Дразжина (Плаксина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Плаксин Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1855
Рождение ребёнка
09.02.1856
Сын: Дразжин Дмитрий Ермилович
Отец ребёнка: Дразжин Ермил Пименович
Рождение ребёнка
20.06.1857
Дочь: Дразжина Агриппина Ермиловна
Отец ребёнка: Дразжин Ермил Пименович
Смерть
Неизвестно