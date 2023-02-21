Свинарчук Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинарчук Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковшира Анатолий Прокопьевич

Мать: Ковшира Татьяна Фридрихавна

Рождение ребёнка
12.05.1999

Сын: Свинарчук Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.10.2001

Сын: Свинарчук Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.2009

Дочь: Свинарчук Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свинарчук Алексей Владимирович

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