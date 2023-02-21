Свинарчук Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1999
Сын: Свинарчук Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.10.2001
Сын: Свинарчук Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.2009
Дочь: Свинарчук Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно