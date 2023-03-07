Торсунова (Климовских) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова (Климовских) Мария Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.11.1866

Муж: Торсунов Яков Иванович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Сем(?) Стефанов Сухов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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