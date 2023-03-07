Торсунова (Климовских) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1866
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Сем(?) Стефанов Сухов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно