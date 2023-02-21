Орлов Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Полунина Матрена Аристарховна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Орлов Борис Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина Матрена Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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