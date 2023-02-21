Орлов Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Полунина Матрена Аристарховна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Орлов Борис Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно