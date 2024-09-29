Оботурова (Коротаева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти16.03.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1843 ст.
Сын: Оботуров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Оботурова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
25.05.1847 ст.
Сын: Оботуров Феодор Дмитриевич
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
06.06.1849 ст.
Сын: Оботуров Михаил (Михайло) Дмитриевич
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
12.08.1851 ст.
Дочь: Оботурова Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
22.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
10.04.1858 ст.
Дочь: Оботурова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
23.10.1862
Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович
Смерть
16.03.1906 ст.
От старости