Оботурова (Коротаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботурова (Коротаева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

16.03.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1842 ст.

Муж: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.03.1843 ст.

Сын: Оботуров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Оботурова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
25.05.1847 ст.

Сын: Оботуров Феодор Дмитриевич

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.06.1849 ст.

Сын: Оботуров Михаил (Михайло) Дмитриевич

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.08.1851 ст.

Дочь: Оботурова Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.10.1854 ст.

Сын: Оботуров Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.04.1858 ст.

Дочь: Оботурова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.10.1862

Сын: Оботуров Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Оботуров Дмитрий Осипович

Смерть
16.03.1906 ст.
Говорово, Вологодский район, Северный край
От старости

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